Головний дипломат ЄС та очільник МЗС Вірменії поговорили про партнерство і мирний процес
Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Вірменії провели телефонну розмову, у якій йшлося, зокрема, про партнерство ЄС та Вірменії.
Як пише "Європейська правда", про це Боррель повідомив у своєму X (Twitter).
Високий представник ЄС розповів, що мав продуктивну розмову з вірменським міністром закордоних справ Араратом Мірзояном, вони говорили про "інтенсивний двосторонній порядок денний, підтримку стійкості Вірменії та новий порядок денний Партнерства ЄС – Вірменія".
Fruitful exchange w/ @AraratMirzoyan on our intensive bilateral agenda, support to Armenia’s resilience & new EU Armenia Partnership Agenda.
On regional issues, I reiterated support to AM-AZ normalisation process: our common objective is sustainable peace in the South Caucasus.Реклама:— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 26, 2024
"Що стосується регіональних питань, повторно висловив підтримку процесу нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. Нашою спільною метою є сталий мир на Південному Кавказі", – зазначив Боррель.
Нагадаємо, цього тижня Азербайджан за результатами домовленості з Вірменією перебрав контроль над чотирма прикордонними селами.
Це стало черговим кроком у процесі делімітації кордону, який фактично почався з середини квітня.
А у п’ятницю Росія повідомила, що відкликала свого посла у Вірменії до Москви для консультацій.
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