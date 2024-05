Головний дипломат ЄС та очільник МЗС Вірменії поговорили про партнерство і мирний процес

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Вірменії провели телефонну розмову, у якій йшлося, зокрема, про партнерство ЄС та Вірменії.

Як пише "Європейська правда", про це Боррель повідомив у своєму X (Twitter).

Високий представник ЄС розповів, що мав продуктивну розмову з вірменським міністром закордоних справ Араратом Мірзояном, вони говорили про "інтенсивний двосторонній порядок денний, підтримку стійкості Вірменії та новий порядок денний Партнерства ЄС – Вірменія".

Fruitful exchange w/ @AraratMirzoyan on our intensive bilateral agenda, support to Armenia’s resilience & new EU Armenia Partnership Agenda.



On regional issues, I reiterated support to AM-AZ normalisation process: our common objective is sustainable peace in the South Caucasus.

