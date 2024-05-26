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Головний дипломат ЄС та очільник МЗС Вірменії поговорили про партнерство і мирний процес

Новини — Неділя, 26 травня 2024, 10:40 — Марія Ємець

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Вірменії провели телефонну розмову, у якій йшлося, зокрема, про партнерство ЄС та Вірменії.

Як пише "Європейська правда", про це Боррель повідомив у своєму X (Twitter).

Високий представник ЄС розповів, що мав продуктивну розмову з вірменським міністром закордоних справ Араратом Мірзояном, вони говорили про "інтенсивний двосторонній порядок денний, підтримку стійкості Вірменії та новий порядок денний Партнерства ЄС – Вірменія".

"Що стосується регіональних питань, повторно висловив підтримку процесу нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. Нашою спільною метою є сталий мир на Південному Кавказі", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, цього тижня Азербайджан за результатами домовленості з Вірменією перебрав контроль над чотирма прикордонними селами

Це стало черговим кроком у процесі делімітації кордону, який фактично почався з середини квітня.

А у п’ятницю Росія повідомила, що відкликала свого посла у Вірменії до Москви для консультацій.

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Вірменія Боррель
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