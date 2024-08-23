У Ризі вирішили не демонтувати відновлену статую полководця часів Російської імперії

Рада з питань пам’ятників у Ризі вирішила не прибирати з публічного простору пам’ятник полководцю Російської імперії Барклаю де Толлі.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Пам’ятник полководцю Російської імперії періоду наполеонівських воєн Міхаелю Барклаю де Толлі з’явився у Ризі у 2002 році з ініціативи ризького бізнесмена Євгеніса Гомберга та за погодженням з містом.

Photo: LETA

Статуя є копією першого пам’ятника Барклаю де Толлі, який відкрили у 1913 році, а вже у 1915 знесли, залишивши лише п’єдестал.

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Останніми роками підняли питання про його подальшу долю, з огляду на декомунізацію та деколонізацію.

Громадська організація "Центр суспільної пам’яті" ініціювала демонтаж відновленого монумента як такого, що може вважатися пропагандою війни та вшановує представника Російської імперії, пропонуючи при цьому зберегти гранітний п’єдестал 1913 року роботи скульптора Августа Фольца.

За підсумками розгляду пам’ятник вирішили все ж залишити.

В останніх опитуваннях щодо відновленої копії 47,6% містян висловилися за те, щоб пам’ятник залишили.

Нагадаємо, у травні 2024 року Комісія з дерадянізації Литви постановила змінити пам'ятники в чотирьох районах країни.

Також у Вільнюсі демонтували меморіал суперечливому діячу, встановлений без погодження з мерією.