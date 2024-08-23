В Риге решили не демонтировать восстановленную статую полководца времен Российской империи

Совет по вопросам памятников в Риге решил не убирать из публичного пространства памятник полководцу Российской империи Барклаю де Толли.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Памятник полководцу Российской империи периода наполеоновских войн Михаэлю Барклаю де Толли появился в Риге в 2002 году по инициативе рижского бизнесмена Евгениса Гомберга и по согласованию с городом.

Photo: LETA

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Статуя является копией первого памятника Барклаю де Толли, который открыли в 1913 году, а уже в 1915 снесли, оставив только пьедестал.

В последние годы подняли вопрос о его дальнейшей судьбе, учитывая декоммунизацию и деколонизацию.

Общественная организация "Центр общественной памяти" инициировала демонтаж восстановленного монумента как такого, что может считаться пропагандой войны, предлагая при этом сохранить гранитный пьедестал 1913 года работы скульптора Августа Фольца.

По итогам рассмотрения памятник решили все же оставить.

В последних опросах по восстановленной копии 47,6% горожан высказались за то, чтобы памятник оставили.

Напомним, в мае 2024 года Комиссия по десоветизации Литвы постановила изменить памятники в четырех районах страны.

Также в Вильнюсе демонтировали мемориал противоречивому деятелю, установленный без согласования с мэрией.