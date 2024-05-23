Комісія з дерадянізації Литви постановила змінити пам'ятники в чотирьох районах

Так звана комісія з дерадянізації Литви, яка проводить огляд публічних написів і символів радянських часів, рекомендувала владі чотирьох районів країни змінити пам'ятники на місцях поховань радянських солдатів.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю BNS в середу сказав голова комісії Вітас Карчяускас.

Йдеться про Тауразький, Купішкіський, Інгалінський та Мажейкяйський райони.

Карчяускас зазначив, що радянська символіка на цих місцях має бути видалена, а текст на меморіальних дошках має бути змінений.

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"Комісія вирішила, що пам'ятники слід змінити, видаливши некоректні написи і замінивши їх написами, які відображають об'єктивну правду, а також видаливши заборонену в Литві радянську символіку… Слід просто вказати, що там поховані радянські солдати", – сказав Карчяускас.

Комісія також рекомендувала владі Мажейкяйського району змінити назви чотирьох вулиць.

Заборона на пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів та їхніх ідеологій діє в Литві з травня 2023 року.

Вона передбачає, що символи тоталітаризму і авторитаризму, такі як пам'ятники, назви вулиць, площ та інших громадських об'єктів, повинні бути видалені з публічних просторів.

А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Литві заборонили символи підтримки загарбницької війни РФ.