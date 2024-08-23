У ФРН порушили справу проти засудженого до страти в Білорусі й звільненого німця

Генеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування проти німця Ріко Крігера, якого звільнили в межах обміну ув’язненими між Росією та Заходом після того, як у Білорусі його засудили до смертної кари.

Про це стало відомо газеті Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Німецька прокуратура підозрює Крігера у "спричиненні вибуху" (стаття 308 Кримінального кодексу ФРН) – це одне зі звинувачень, які німцю інкримінували після затримання в Білорусі.

Прокуратура вважає, що Крігер хотів долучитись до Полку імені Кастуся Калиновського, який воює в Україні, але на його пропозицію відгукнулась Служба безпеки України та запропонувала співпрацю.

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Німця попросили виїхати до Мінська, сфотографувати військову техніку і вантажну рампу, потім – відправили до лісосмуги, щоб він взяв рюкзак і поклав його на залізничні колії. Наступного дня Крігера заарештували.

За інформацією Welt am Sonntag, білоруський Комітет державної безпеки ще в листопаді 2023 року звернувся до німецької влади з проханням про правову допомогу.

Сам Крігер підтвердив виданню інформацію прокуратури Німеччини, але наголосив, що не знав, що було в рюкзаку.

"Мені сказали: "Єдиний шанс врятувати твоє життя – це якщо ти будеш робити те, що ми тобі скажемо". Тому я в усьому зізнався", – розповів він про затримання в Білорусі, додавши, що ніякого вибуху так і не відбулось.

Про смертний вирок Ріко Крігеру в Білорусі стало відомо 19 липня. Громадянина Німеччини засудили до смертної кари за низкою звинувачень, зокрема "пошкодження транспорту або шляхів сполучення", "агентурну діяльність", "найманство" та "акт тероризму".

Але 30 липня диктатор Лукашенко несподівано помилував Крігера, а 4 серпня його передали Німеччині в межах великого обміну в'язнями між Росією та Заходом.