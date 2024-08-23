В ФРГ возбудили дело против приговоренного к смертной казни в Беларуси и освобожденного немца

Генеральная прокуратура Германии начала расследование против немца Рико Кригера, которого освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Западом после того, как в Беларуси его приговорили к смертной казни.

Об этом стало известно газете Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Немецкая прокуратура подозревает Кригера в "причинении взрыва" (статья 308 Уголовного кодекса ФРГ) – это одно из обвинений, которые немцу инкриминировали после задержания в Беларуси.

Прокуратура считает, что Кригер хотел присоединиться к Полку имени Кастуся Калиновского, который воюет в Украине, но на его предложение откликнулась Служба безопасности Украины и предложила сотрудничество.

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Немца попросили выехать в Минск, сфотографировать военную технику и грузовую рампу, затем – отправили в лесополосу, чтобы он взял рюкзак и положил его на железнодорожные пути. На следующий день Кригера арестовали.

По информации Welt am Sonntag, белорусский Комитет государственной безопасности еще в ноябре 2023 года обратился к немецким властям с просьбой о правовой помощи.

Сам Кригер подтвердил изданию информацию прокуратуры Германии, но подчеркнул, что не знал, что было в рюкзаке.

"Мне сказали: "Единственный шанс спасти твою жизнь – это если ты будешь делать то, что мы тебе скажем". Поэтому я во всем признался", – рассказал он о задержании в Беларуси, добавив, что никакого взрыва так и не произошло.

О смертном приговоре Рико Кригеру в Беларуси стало известно 19 июля. Гражданина Германии приговорили к смертной казни по ряду обвинений, в частности "повреждение транспорта или путей сообщения", "агентурную деятельность", "наемничество" и "акт терроризма".

Но 30 июля диктатор Лукашенко неожиданно помиловал Кригера, а 4 августа его передали Германии в рамках большого обмена заключенными между Россией и Западом.