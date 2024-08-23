Норвегія передасть Україні технологію виробництва 155-мм снарядів

Норвезька збройова компанія Nammo дозволила передати Україні ліцензію на виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

Про це в п’ятницю, 23 серпня, повідомив норвезький уряд, пише "Європейська правда".

Nammo уклала угоду, яка сприяє налагодженню ліцензійного виробництва 155-мм артилерійських снарядів в Україні українською оборонною компанією, назва якої не уточнюється.

Норвезький уряд своєю чергою виділить кошти, щоб дозволити Nammo передати технології та досвід українському партнеру.

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"Для України і для нашої власної безпеки дуже важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України. Співпраця з українською оборонною промисловістю є мудрим і ефективним способом підтримки українських збройних сил", – прокоментував міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

На практиці рішення означає, що в Україні зможуть відкрити виробництво снарядів калібру 155 мм, які виготовляються за технологією Nammo – одного з найбільших у Європі виробника боєприпасів.

У березні уряд Норвегії дозволив норвезьким оборонним компаніям звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на передачу технологій в Україну.

Це відбувається в межах програми Nansen – багаторічного плану допомоги Україні на 2023-2027 роки на суму 75 мільярдів крон (6,8 мільярда доларів). Раніше в Осло не виключали, що це фінансування буде збільшене.

Нагадаємо, в лютому в Німеччині почалось будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів.