У Норвегії розглядають можливість значного збільшення допомоги Україні

У парламенті Норвегії розглядають можливість значного збільшення довгострокової допомоги Україні, яку наразі готовий надавати Осло.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде, повідомляє Bloomberg.

За словами глави МЗС, це питання обговорюватимуть із партіями, що представлені у парламенті. Він додав, що йдеться про "значне збільшення" програми "Нансен", що наразі передбачає 75 мільярдів крон (6,8 мільярда доларів).

Міністр зауважив, що хоча в уряді "ще не визначилися з конкретними цифрами", допомога буде надаватися протягом щонайменше п'яти років, "але, можливо, й більше".

"Сенс полягає в тому, що ми всі повинні робити більше, і що ніхто не зробив достатньо", – сказав Ейде.

Раніше прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна фінансово долучиться до ініціативи із забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони.

Перед цим очільник МЗС Норвегії повідомив, що Київ та Осло завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди та підпишуть її на наступній зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Її дата ще не оголошена.

Раніше Еспен Барт Ейде заявив, що винищувачі F-16, які його країна передає Україні, допоможуть ЗСУ глибше бити по російських тилах.

За даними ЗМІ, у межах коаліції винищувачів Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, із них 12 перебувають у вже придатному до використання стані.