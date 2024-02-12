У Німеччині почали будувати завод з виробництва боєприпасів зокрема для України

У Німеччині починається будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Об'єкт будується оборонним підрядником Rheinmetall в містечку Унтерлюс, що знаходиться між Ганновером і Гамбургом, де компанія вже має виробничі потужності.

Будівництво нового заводу з виробництва артилерійських боєприпасів відбувається на тлі підвищеного попиту, оскільки союзники прагнуть збільшити постачання снарядів до України, а також підтримувати свої власні запаси.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив виданню Tagesspiegel, що після завершення будівництва нового заводу Німеччина зможе виробляти 200 тисяч артилерійських снарядів на рік.

"Україна отримає від нас кілька сотень тисяч снарядів лише цього року, а також кілька десятків бронетранспортерів і танків", – зазначив він.

Компанія, яка минулого року отримала контракти від німецької держави на суму 10 мільярдів євро та очікує ще більшого обсягу цього року, також заявила, що може взяти на себе частину витрат, якщо США скоротять або повністю припинять свою підтримку України.

"Ми все ще можемо розширити наше виробництво – як в Україні, так і в Німеччині", – сказав Паппергер, маючи на увазі новий завод з виробництва бронетехніки, що створюється в Україні.

За інформацією NDR, Rheinmetall інвестував 300 мільйонів євро в цей проєкт та очікує створення 500 нових робочих місць. На церемонію закладання нового заводу прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц та міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Раніше генерал збройних сил Бельгії у відставці Марк Тайс розкритикував стан оборонного виробництва в Європі, стверджуючи, що для нарощування потужностей для потреб європейських країн та допомоги Україні знадобляться роки.

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель раніше висловив сподівання, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна і Європа спільними зусиллями можуть вирівняти "артилерійський баланс" з Росією, і необхідна для цього робота ведеться.