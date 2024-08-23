Норвегия передаст Украине технологию производства 155-мм снарядов

Норвежская оружейная компания Nammo разрешила передать Украине лицензию на производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило норвежское правительство, пишет "Европейская правда".

Nammo заключила соглашение, которое способствует налаживанию лицензионного производства 155-мм артиллерийских снарядов в Украине украинской оборонной компанией, название которой не уточняется.

Норвежское правительство в свою очередь выделит средства, чтобы позволить Nammo передать технологии и опыт украинскому партнеру.

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"Для Украины и для нашей собственной безопасности очень важно, чтобы Норвегия продолжала поддерживать оборонную борьбу Украины. Сотрудничество с украинской оборонной промышленностью является мудрым и эффективным способом поддержки украинских вооруженных сил", – прокомментировал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

На практике решение означает, что в Украине смогут открыть производство снарядов калибра 155 мм, которые изготавливаются по технологии Nammo – одного из крупнейших в Европе производителя боеприпасов.

В марте правительство Норвегии разрешило норвежским оборонным компаниям обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на передачу технологий в Украину.

Это происходит в рамках программы Nansen – многолетнего плана помощи Украине на 2023-2027 годы на сумму 75 миллиардов крон (6,8 миллиарда долларов). Ранее в Осло не исключали, что это финансирование будет увеличено.

Напомним, в феврале в Германии началось строительство нового завода Rheinmetall, который увеличит возможности ФРГ по производству артиллерийских снарядов.