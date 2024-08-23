Міністр оборони Латвії в Києві, зустрівся з Умєровим

Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс у п’ятницю, 23 серпня, прибув до України з неанонсованим візитом.

Про це стало відомо з Facebook-посту міністра оборони України Рустема Умєрова, пише "Європейська правда".

Умєров повідомив, що провів переговори з латвійською делегацією на чолі зі Спрудсом, якому розповів про "останні події на фронті та процес обладнання фортифікаційних споруд".

"Обговорили шляхи подальшого посилення нашого потужного партнерства. Особливо важлива тема – зміцнення "коаліції дронів", де Латвія відіграє одну з провідних ролей", – додав український міністр.

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Голова Міноборони Латвії, як зазначається висловив готовність працювати з іншими країнами для залучення їх до "коаліції дронів" та аналогічних ініціатив на підтримку України.

Перед візитом Спрудс говорив, що Латвія підготувала найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників для відправки в Україну.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".

У 2024 році Латвія надасть Україні військову підтримку на близько 112 мільйонів євро. Вона також зобов’язалась щороку виділяти 0,25% від свого ВВП на допомогу Києву.