Министр обороны Латвии в Киеве, встретился с Умеровым

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс в пятницу, 23 августа, прибыл в Украину с неанонсированным визитом.

Об этом стало известно из Facebook-поста министра обороны Украины Рустема Умерова, пишет "Европейская правда".

Умеров сообщил, что провел переговоры с латвийской делегацией во главе со Спрудсом, которому рассказал о "последних событиях на фронте и процессе оборудования фортификационных сооружений".

"Обсудили пути дальнейшего усиления нашего мощного партнерства. Особенно важная тема – укрепление "коалиции дронов", где Латвия играет одну из ведущих ролей", – добавил украинский министр.

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Глава Минобороны Латвии, как отмечается выразил готовность работать с другими странами для привлечения их к "коалиции дронов" и аналогичных инициатив в поддержку Украины.

Перед визитом Спрудс говорил, что Латвия подготовила крупнейшую партию беспилотников от местных производителей для отправки в Украину.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".

В 2024 году Латвия предоставит Украине военную поддержку на около 112 миллионов евро. Она также обязалась ежегодно выделять 0,25% от своего ВВП на помощь Киеву.