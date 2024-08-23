Латвія готується передати Україні найбільшу партію безпілотників

Латвія підготувала найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників для відправки в Україну.

Про це у X (Twitter) написав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Латвія готується передати Україні партії з 1300 безпілотників.

"Найбільша партія від латвійських виробників – 1400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", – зазначив Спрудс.

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Він додав, що загалом Латвія надала Україні 3 000 бойових безпілотників різних типів та характеристик в рамках Коаліції дронів.

"Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України", – підкреслив очільник Міноборони Латвії.

Минулого тижня Спрудс повідомив про передачу Україні близько 500 безпілотників латвійського виробництва.

Перед цим стало відомо, що Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".