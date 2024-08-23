Байден розповів Зеленському про новий пакет допомоги США

Президент США Джо Байден зателефонував українському візаві Володимиру Зеленському з нагоди Дня незалежності України та підтвердив виділення нового пакета військової допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Білий дім.

Байден зазначив, що під час розмови із Зеленським висловив непохитну підтримку народу України з боку Америки, а також підтвердив, що Україна залишиться "вільною, суверенною і незалежною країною".

Він додав, що США до кінця четверга оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

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"Пакет містить ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від тактики Росії на полі бою, що змінюється; а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають", – перелічив Байден.

Американський президент також згадав про запроваджені санкції проти майже 400 юридичних і фізичних осіб, які сприяють незаконній війні Росії.

ЗМІ раніше писали, що новий пакет військової допомоги США міститиме обладнання вартістю до 125 мільйонів доларів, яке доправлять зі складів американської армії.

Нагадаємо, перед тим останній пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів США оголошували наприкінці липня.

