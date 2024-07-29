США виділяють Україні пакет військової допомоги на $200 млн

Сполучені Штати передають Україні черговий пакет військової допомоги на суму до 200 мільйонів доларів.

Про це на брифінгу в понеділок, 29 липня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

За словами Кірбі, до пакета допомоги увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin

Цей пакет виділяється в межах механізму повноважень президента США щодо скорочення, тобто передання зброї безпосередньо зі складів армії США.

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Крім того, Пентагон через механізм Ініціативи сприяння безпеці України (замовлення зброї у виробників у США) передасть Україні засоби протиповітряної оборони, засоби для далекобійних ударів та протитанкову зброю.

Нагадаємо, перед тим останній пакет військової допомоги – на суму 225 мільйонів доларів – США оголошували 11 липня, до нього увійшла одна система ППО Patriot.

Нещодавно в Пентагоні виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові $2 млрд для допомоги Україні.

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