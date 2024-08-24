Литва надасть Україні комплекси ППО малої дальності і хоче передати 5 тисяч дронів до зими

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте анонсувала новий пакет військової допомоги з комплексами ППО та іншим обладнанням, який має надійти в Україну до початку вересня.

Про це вона сказала на пресконференції у Києві з президентами України і Польщі Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шимоніте, позиція Литви у війні чітка і проста: Україна повинна виграти, Росія має програти..

"На нашій зустрічі сьогодні я поінформувала президента Зеленського, що найновіший пакет військової допомоги від Литви надійде до України до початку вересня.

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Він включатиме комплекси ППО малої дальності, ракети, протидронове та інше обладнання, зброю та боєприпаси", – уточнила прем'єрка Литви.

Крім того, зазначила вона, Литва розмістила 35 мільйонів євро на закупівлю радарів та обладнання для розмінування для України.

"До кінця осені ми сподіваємося, що матимемо змогу також передати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва", – сказала також Шимоніте.

Раніше у серпні під Києвом відбулися повторні випробування бойових безпілотників литовського виробництва в прифронтових умовах.

Ці випробування були організовані для того, щоб Україна могла обрати продукцію, яка найкраще відповідає потребам українських військових.

П'ять литовських виробників бойових безпілотників успішно завершили випробування і будуть запрошені до подання остаточних пропозицій та укладення контрактів на виробництво безпілотників.

Передбачається надати Україні безпілотники литовських виробників на суму 5 млн євро, а також закупити таку ж техніку для Збройних сил Литви.

Раніше Міноборони Литви прозвітувало про відправлення в Україну чергової партії військової допомоги.