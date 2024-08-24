Литва предоставит Украине комплексы ПВО малой дальности и хочет передать 5 тысяч дронов до зимы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните анонсировала новый пакет военной помощи с комплексами ПВО и другим оборудованием, который должен поступить в Украину до начала сентября.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, сообщает "Европейская правда".

По словам Шимоните, позиция Литвы в войне четкая и простая: Украина должна выиграть, Россия должна проиграть.

"На нашей встрече сегодня я проинформировала президента Зеленского, что новейший пакет военной помощи от Литвы поступит в Украину до начала сентября.

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Он будет включать комплексы ПВО малой дальности, ракеты, противодронное и другое оборудование, оружие и боеприпасы", – уточнила премьер Литвы.

Кроме того, отметила она, Литва разместила 35 миллионов евро на закупку радаров и оборудования для разминирования для Украины.

"До конца осени мы надеемся, что сможем также передать более 5 тысяч дронов литовского производства", – сказала также Шимоните.

Ранее в августе под Киевом состоялись повторные испытания боевых беспилотников литовского производства в прифронтовых условиях.

Эти испытания были организованы для того, чтобы Украина могла выбрать продукцию, которая лучше всего соответствует потребностям украинских военных.

Пять литовских производителей боевых беспилотников успешно завершили испытания и будут приглашены к представлению окончательных предложений и заключению контрактов на производство беспилотников.

Предполагается предоставить Украине беспилотники литовских производителей на сумму 5 млн евро, а также закупить такую же технику для Вооруженных сил Литвы.

Ранее Минобороны Литвы отчиталось об отправке в Украину очередной партии военной помощи.