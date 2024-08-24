У Шольца розповіли про його розмову з Зеленським у День незалежності України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським – йшлося про військову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні німецького уряду.

Німецький канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність з Україною перед обличчям триваючої російської агресії.

"Президент Зеленський подякував федеральному уряду за постійну військову підтримку, зокрема у сфері протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Реклама:

Обидва лідери погодилися з важливістю процесу швейцарського саміту миру та обговорили його продовження. "Включення "Глобального Півдня" має особливе значення", – йдеться у повідомленні.

Канцлер і президент України домовилися залишатися в тісному контакті.

Минулими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.