У Шольца рассказали о его разговоре с Зеленским в День независимости Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским – речь шла о военной и гуманитарной ситуации в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении немецкого правительства.

Немецкий канцлер подтвердил постоянную и непоколебимую солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии.

"Президент Зеленский поблагодарил федеральное правительство за постоянную военную поддержку, в частности в сфере противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

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Оба лидера согласились с важностью процесса швейцарского саммита мира и обсудили его продолжение. "Включение "Глобального Юга" имеет особое значение", – говорится в сообщении.

Канцлер и президент Украины договорились оставаться в тесном контакте.

В минувшие выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.