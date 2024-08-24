Сійярто звинуватив Польщу у таємній торгівлі з Росією

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Польщу у лицемірстві і таємному веденні торгівлі з Росією на мільярди євро.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сійярто на Tranzit Festival опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач.

Щодо економічної безпеки, Сійярто звернув увагу на лицемірство деяких країн, зокрема Польщі, які "таємно продовжують торгівлю з Росією і водночас публічно критикують інші країни за те ж саме".

Він зазначив, що минулого року товарообіг Польщі з Росією склав шість мільярдів євро, включаючи значні закупівлі російських добрив та продаж фармацевтичних препаратів і косметики.

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"Наші польські брати тихо роблять те ж саме, тому вони не повинні критикувати нас за те, що ми відкриті і чесні в цьому питанні", – заявив Сійярто.

Міністр також розкритикував реакцію Європейського Союзу на вибух газопроводу "Північний потік", назвавши його актом "державного тероризму", якщо до нього дійсно була причетна держава. Він підкреслив, що будь-яка реакція має бути пропорційною до тяжкості такого нападу.

Наприкінці липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з промовою, в якій звинуватив Польщу в лицемірстві і купівлі російської нафти через посередників.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський у неділю заявив державному інформаційному агентству PAP, що Польща не веде бізнесу з Росією, і запитав, чому Орбан не "створив союз з Путіним і деякими авторитарними державами такого типу" замість того, щоб залишатися членом ЄС і НАТО.

Відносини між Польщею та Угорщиною, колись близькими союзниками, зіпсувалися через рішення Будапешта підтримувати тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Росією, а останнім часом – через блокування виплат Європейського Союзу країнам-членам, які надали Києву озброєння.