Орбан заявив, що Польща веде "найбільш лицемірну і ханжеську політику" в усій Європі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився відверто антипольськими заявами під час програмного виступу у рамках "літнього університету Тушваньош" у румунському курортному містечку Беїле Тушнад.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан зазначив, що хотів би сказати "кілька прямих, чесних, братніх слів" польським братам, які "вже достатньо дали нам копняка під зад".

Він згадав про те, що раніше суттю європейської системи влади була вісь Париж-Берлін. "Після (початку) війни з'явився інший центр і інша вісь сили. Вісь Берлін-Париж більше не існує, а якщо і існує, то вона стала неактуальною і обхідною. Новий центр сили і вісь тепер виглядає як Лондон, Варшава, Київ, країни Балтії та Скандинавії", – пояснив прем'єр.

Реклама:

За словами Орбана, "це старий польський план", який має на меті вирішити проблему Польщі, затиснутої між гігантською німецькою державою та гігантською російською державою, шляхом перетворення Польщі на європейську твердиню номер один для Америки.

Орбан вважає, що заради цієї стратегії Польща відмовилася від співпраці з Вишеградською групою. "Вишеградська група означає визнання того, що є сильна Німеччина, є сильна Росія, і у співпраці з центральноєвропейськими державами ми створюємо третього гравця між ними. Поляки відійшли від цього і почали реалізовувати іншу стратегію, яка оминає німецько-французьку вісь", – сказав він.

"Отже, поляки ведуть найбільш лицемірну і ханжеську політику в усій Європі. Вони читають нам моралі, критикують нас за економічні відносини з росіянами, а самі безсоромно ведуть з ними бізнес і купують через посередників нафту, заправляючи нею польську економіку.

Навіть французи кращі, які минулого місяця перевершили нас у закупівлі газу у росіян, але принаймні не читають нам нотацій з моралі. Поляки роблять бізнес і читають нам нотації. Я не бачив такої глибокої лицемірної політики в Європі за останні десять років", – заявив угорський прем'єр.

Слід зазначити, що в часи перебування при владі у Польщі партії "Право і справедливість" Варшава і Будапешт вважалися дуже близькими союзниками, особливо у контексті протистояння Брюсселю, який вимагав від країн дотримання верховенства права.

Відносини між двома країнами стали прохолоднішими після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року через розбіжності у ставленні до цього вторгнення. Однак досі Орбан не дозволяв собі настільки відвертої критики на адресу Польщі.

Орбан також назвав вибухи на газогонах "Північного потоку" терористичним актом "очевидно здійсненим під американським керівництвом".

Угорський прем'єр крім того заявив, що мир у війні РФ проти України може бути принесений лише ззовні.