Польща розлючена блокуванням Угорщиною 2 млрд євро компенсацій за зброю Україні
У Польщі наростає роздратування через блокаду з боку Угорщини виплат із Європейського фонду миру, з якого ЄС виплачує державам-членам компенсації за передану Україні зброю.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Onet.
Угорщина блокує виділення грошей з Європейського фонду миру, який був створений в рамках Європейського Союзу. Польща, як і інші країни ЄС, які передали Україні зброю, могли б отримати часткове повернення грошей. Однак цього не відбувається вже рік, тому що угорці використовують у цьому питанні інструмент вето.
За інформацією видання, цю тему піднімали на засіданні Ради національної безпеки, яке організував президент Анджей Дуда напередодні від'їзду польської делегації до Вашингтона на саміт НАТО.
"Якби угорці не заблокували виплати, ми б уже отримали значну частину коштів назад. Загалом ми інвестували близько 4,5 мільярда євро в допомогу Україні. Близько половини з них ми могли б уже отримати назад", – обурився співрозмовник видання в польському уряді.
"Угорці щоразу вигадують нові приводи. Нещодавно, наприклад, була суперечка про нібито погане ставлення до угорської меншини в Україні. На нас чекає дуже гостра розмова", – додав посадовець.
Наразі не зрозуміло, коли відбудеться така розмова між Польщею та Угорщиною, і чи відбудеться вона, наприклад, у Вашингтоні під час саміту НАТО.
За інформацією видання, у глави МЗС Польщі Радослава Сікорського не запланована розмова тет-а-тет з очільником угорської дипломатії Петером Сійярто.
"Угорщина дійсно зловживає нашою довірою… Це не союзницька і недружня позиція", – заявив глава МЗС Радослав Сікорський польським журналістам у Вашингтоні. Міністр підкреслив, що гроші, які блокує Будапешт, повинні піти до Фонду модернізації польських збройних сил.
Нещодавно в польському уряді був розроблений план тиску на Віктора Орбана з цього питання. За інформацією Onet, один з інструментів має бути використаний при формуванні нового складу Єврокомісії.
"Цей процес щойно розпочався. У нас є важелі впливу, тому що ми є однією з країн-гравців у цьому питанні. Ми не відступимо. На нас чекає важка розмова", – сказав співрозмовник видання.
Нагадаємо, у ЄС заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана за його міжнародну активність, у тому числі – за фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні.
Деталі у статті: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну