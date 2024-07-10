Польща розлючена блокуванням Угорщиною 2 млрд євро компенсацій за зброю Україні

У Польщі наростає роздратування через блокаду з боку Угорщини виплат із Європейського фонду миру, з якого ЄС виплачує державам-членам компенсації за передану Україні зброю.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Onet.

Угорщина блокує виділення грошей з Європейського фонду миру, який був створений в рамках Європейського Союзу. Польща, як і інші країни ЄС, які передали Україні зброю, могли б отримати часткове повернення грошей. Однак цього не відбувається вже рік, тому що угорці використовують у цьому питанні інструмент вето.

За інформацією видання, цю тему піднімали на засіданні Ради національної безпеки, яке організував президент Анджей Дуда напередодні від'їзду польської делегації до Вашингтона на саміт НАТО.

Реклама:

"Якби угорці не заблокували виплати, ми б уже отримали значну частину коштів назад. Загалом ми інвестували близько 4,5 мільярда євро в допомогу Україні. Близько половини з них ми могли б уже отримати назад", – обурився співрозмовник видання в польському уряді.

"Угорці щоразу вигадують нові приводи. Нещодавно, наприклад, була суперечка про нібито погане ставлення до угорської меншини в Україні. На нас чекає дуже гостра розмова", – додав посадовець.

Наразі не зрозуміло, коли відбудеться така розмова між Польщею та Угорщиною, і чи відбудеться вона, наприклад, у Вашингтоні під час саміту НАТО.

За інформацією видання, у глави МЗС Польщі Радослава Сікорського не запланована розмова тет-а-тет з очільником угорської дипломатії Петером Сійярто.

"Угорщина дійсно зловживає нашою довірою… Це не союзницька і недружня позиція", – заявив глава МЗС Радослав Сікорський польським журналістам у Вашингтоні. Міністр підкреслив, що гроші, які блокує Будапешт, повинні піти до Фонду модернізації польських збройних сил.

Нещодавно в польському уряді був розроблений план тиску на Віктора Орбана з цього питання. За інформацією Onet, один з інструментів має бути використаний при формуванні нового складу Єврокомісії.

"Цей процес щойно розпочався. У нас є важелі впливу, тому що ми є однією з країн-гравців у цьому питанні. Ми не відступимо. На нас чекає важка розмова", – сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, у ЄС заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана за його міжнародну активність, у тому числі – за фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні.

Деталі у статті: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну