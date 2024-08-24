Глава МЗС Угорщини розкритикував позицію Єврокомісії у питанні транзиту нафти "Лукойлу"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував Єврокомісії за бездіяльність у питанні транзиту нафти "Лукойлу", припустивши, що відсутність втручання вказує на те, що з Брюсселя до Києва надходять вказівки порушити енергопостачання Угорщини та Словаччини.

Як пише "Європейська правда", заяву Сійярто опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач.

Сійярто підкреслив, що, незважаючи на ослаблення ЄС через те, що він назвав "саморуйнівною" політикою, він все ще повинен бути здатним захищати базові інтереси безпеки своїх країн-членів від дій країни-кандидата.

"Той факт, що Європейська комісія відкрито заявила, що не буде допомагати у забезпеченні енергопостачання Угорщини та Словаччини, лише посилює підозру, що Брюссель доручив Києву створити ці проблеми", – заявив міністр Сійярто.

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Він також зазначив, що угорський уряд протягом останніх тижнів наполегливо працював над тим, щоб забезпечити постачання нафти в країну в короткостроковій і середньостроковій перспективі, і близький до завершення розробки довгострокового рішення, яке забезпечить продовження співпраці з Росією в нафтовій сфері.

"Як тільки переговори будуть завершені і необхідні підписи будуть на місці, ми негайно оголосимо про це", – додав він.

На завершення Сійярто назвав дії Єврокомісії – або їх відсутність – "ганебними і такими, що викривають саму себе".

Європейська комісія після вивчення ситуації з припиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну констатувала, що підстав непокоїтись через енергетичну безпеку Словаччини та Угорщини немає.

Нагадаємо, минулого місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС. Крім того, Брюссель не побачив ознак того, що зупинка транзиту нафти "Лукойлу" підірвала енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

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