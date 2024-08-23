У ЄС не знайшли загроз Угорщині й Словаччині через зупинку транзиту нафти "Лукойлу"

Європейська комісія після вивчення ситуації з припиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну констатувала, що підстав непокоїтись через енергетичну безпеку Словаччини та Угорщини немає.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда".

Домбровскіс зазначив, що Єврокомісія дослідила вплив санкцій України на "Лукойл" і зібрала інформацію з усіх сторін – Словаччини, Угорщини, України та Хорватії, – "щоб отримати повну та точну картину ситуації".

"Поставки сирої нафти через трубопровід "Дружба" тривають, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою", – додав він.

Реклама:

За словами віцеголови Єврокомісії, від української влади отримали підтвердження, що транзит сирої нафти з Росії до Угорщини та Словаччини не зазнав впливу, оскільки "Лукойл" не є її власником.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо з зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід JANAF (пролягає у Хорватії, Сербії та Угорщині. – Ред.)", – вказав Домбровскіс.

Він також зазначив, що Єврокомісія вкотре закликала держави-члени якнайшвидше зменшити залежність від російського викопного палива.

Нагадаємо, минулого місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС. Крім того, Брюссель не побачив ознак того, що зупинка транзиту нафти "Лукойлу" підірвала енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

Читайте також: Без "Дружби" з сусідами: чому рішення України про Lukoil є проблемою, але не стане катастрофою.