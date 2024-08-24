Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за бездействие в вопросе транзита нефти "Лукойла", предположив, что отсутствие вмешательства указывает на то, что из Брюсселя в Киев поступают указания нарушить энергоснабжение Венгрии и Словакии.

Как пишет "Европейская правда", заявление Сийярто опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Сийярто подчеркнул, что, несмотря на ослабление ЕС из-за того, что он назвал "саморазрушительной" политикой, он все еще должен быть способным защищать базовые интересы безопасности своих стран-членов от действий страны-кандидата.

"Тот факт, что Европейская комиссия открыто заявила, что не будет помогать в обеспечении энергоснабжения Венгрии и Словакии, лишь усиливает подозрение, что Брюссель поручил Киеву создать эти проблемы", – заявил министр Сийярто.

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Он также отметил, что венгерское правительство в течение последних недель упорно работало над тем, чтобы обеспечить поставки нефти в страну в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и близко к завершению разработки долгосрочного решения, которое обеспечит продолжение сотрудничества с Россией в нефтяной сфере.

"Как только переговоры будут завершены и необходимые подписи будут на месте, мы немедленно объявим об этом", – добавил он.

В завершение Сийярто назвал действия Еврокомиссии – или их отсутствие – "позорными и обличающими саму себя".

Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться из-за энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.

Напомним, в прошлом месяце Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Кроме того, Брюссель не увидел признаков того, что остановка транзита нефти "Лукойла" подорвала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.

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