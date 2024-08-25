ЗМІ: У Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова

У Франції напередодні увечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Про це повідомив французький телеканал TF1, пише "Європейська правда".

Дуров був затриманий в аеропорту Ле-Бурже одразу після того, як він спустився з борту приватного літака. Його супроводжували охоронець і жінка.

На Дурова був французький ордер на обшук, виданий OFMIN Національного департаменту кримінального розшуку Франції.

Реклама:

Французькі слідчі вважають, що відсутність модерації у Telegram, відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також пропоновані месенджером інструменти, такі як одноразовий номер, криптовалюти тощо, роблять Дурова співучасником наркоторгівлі, злочинів на грунті педофілії і шахрайства.

"Сьогодні ввечері він (Дуров – Ред.) зробив помилку. Ми не знаємо, чому...У будь-якому разі, він під вартою!" – повідомило TF1 джерело, близьке до слідства.

У неділю Дурову можуть висунути звинувачення за цілою низкою злочинів: тероризм, наркотики, співучасть, шахрайство, відмивання грошей, робота з краденими товарами, педофілія тощо.

"Павел Дуров точно опиниться в СІЗО", – прокоментував слідчий.

Раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС.

У 2022 році дослідження виявило, що Росія активно використовує Telegram як платформу для розповсюдження маніпулятивних відео різними мовами світу в обхід державних блокувань.