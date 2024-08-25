СМИ: Во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова
Во Франции накануне вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.
Об этом сообщил французский телеканал TF1, пишет "Европейская правда".
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже сразу после того, как он спустился с борта частного самолета. Его сопровождали охранник и женщина.
На Дурова был французский ордер на обыск, выданный OFMIN Национального департамента уголовного розыска Франции.
Французские следователи считают, что отсутствие модерации в Telegram, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, а также предлагаемые мессенджером инструменты, такие как одноразовый номер, криптовалюты и т.д., делают Дурова соучастником наркоторговли, преступлений на почве педофилии и мошенничества.
"Сегодня вечером он (Дуров – Ред.) совершил ошибку. Мы не знаем, почему...В любом случае, он под стражей!" – сообщил TF1 источник, близкий к следствию.
В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, работа с крадеными товарами, педофилия и тому подобное.
"Павел Дуров точно окажется в СИЗО", – прокомментировал следователь.
Ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.
В 2022 году исследование показало, что Россия активно использует Telegram как платформу для распространения манипулятивных видео на разных языках мира в обход государственных блокировок.