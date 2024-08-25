СМИ: Во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова

Во Франции накануне вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Об этом сообщил французский телеканал TF1, пишет "Европейская правда".

Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже сразу после того, как он спустился с борта частного самолета. Его сопровождали охранник и женщина.

На Дурова был французский ордер на обыск, выданный OFMIN Национального департамента уголовного розыска Франции.

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Французские следователи считают, что отсутствие модерации в Telegram, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, а также предлагаемые мессенджером инструменты, такие как одноразовый номер, криптовалюты и т.д., делают Дурова соучастником наркоторговли, преступлений на почве педофилии и мошенничества.

"Сегодня вечером он (Дуров – Ред.) совершил ошибку. Мы не знаем, почему...В любом случае, он под стражей!" – сообщил TF1 источник, близкий к следствию.

В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, работа с крадеными товарами, педофилия и тому подобное.

"Павел Дуров точно окажется в СИЗО", – прокомментировал следователь.

Ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.

В 2022 году исследование показало, что Россия активно использует Telegram как платформу для распространения манипулятивных видео на разных языках мира в обход государственных блокировок.