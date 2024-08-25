Топгенерал США прибув на Близький Схід на тлі загрози атаки Ірану на Ізраїль

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун розпочав неоголошений візит на Близький Схід, щоб обговорити шляхи уникнення нової ескалації на тлі ризику атаки Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Браун розпочав свою поїздку з Йорданії і заявив, що найближчими днями він також відвідає Єгипет та Ізраїль, щоб вислухати думки військових начальників.

Його візит відбувається в той час, коли Сполучені Штати намагаються укласти угоду про припинення вогню в Газі в обмін на звільнення заручників між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС, яка, за словами Брауна, "допоможе знизити температуру", якщо її буде досягнуто.

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"Водночас я обговорюю з моїми колегами, що ми можемо зробити, щоб стримати будь-яку ширшу ескалацію і гарантувати, що ми робимо всі необхідні кроки, щоб уникнути ... ширшого конфлікту", – сказав Браун в інтерв'ю Reuters перед приземленням в Йорданії.

Нагадаємо, занепокоєння повномасштабною регіональною війною на Близькому Сході зросли після нещодавніх цілеспрямованих вбивств ватажків палестинського ісламістського угрупування ХАМАС та ліванської "Хезболли".

У зв’язку з цим Іран і "Хезболла" оголосили, що завдадуть масованих ударів у відповідь по Ізраїлю. Ізраїльські збройні сили вже кілька днів перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

Президент США Джо Байден заявив, що угода про припинення вогню в Газі може змусити Іран утриматися від атаки на Ізраїль.