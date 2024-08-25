Топ-генерал США прибыл на Ближний Восток на фоне угрозы атаки Ирана на Израиль

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун начал необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы обсудить пути избежания новой эскалации на фоне риска атаки Ирана на Израиль.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Браун начал свои поездку с Иордании и заявил, что в ближайшие дни он также посетит Египет и Израиль, чтобы выслушать мнения военных начальников.

Его визит происходит в то время, когда Соединенные Штаты пытаются заключить соглашение о прекращении огня в Газе в обмен на освобождение заложников между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС, которое, по словам Брауна, "поможет снизить температуру", если оно будет достигнуто.

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"В то же время я обсуждаю с моими коллегами, что мы можем сделать, чтобы сдержать любую более широкую эскалацию и гарантировать, что мы делаем все необходимые шаги, чтобы избежать ... более широкого конфликта", – сказал Браун в интервью Reuters перед приземлением в Иордании.

Напомним, беспокойство полномасштабной региональной войной на Ближнем Востоке выросли после недавних целенаправленных убийств главарей палестинской исламистской группировки ХАМАС и ливанской "Хезболлы".

В связи с этим Иран и "Хезболла" объявили, что нанесут массированные ответные удары по Израилю. Израильские вооруженные силы уже несколько дней находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе может заставить Иран воздержаться от атаки на Израиль.