Глава Пентагону поговорив з міністром оборони Ізраїлю про ракетну атаку "Хезболли"

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з ізраїльським колегою Йоавом Галлантом оборону Ізраїлю від нападів підтримуваного Іраном ліванського угрупування "Хезболла".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера, яку наводить AFP.

Як зазначив Райдер, Остін у розмові з Галлантом "підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю від будь-яких нападів з боку Ірану та його регіональних партнерів і поплічників".

Представник Пентагону додав в окремій заяві, що США "дуже чітко дали зрозуміти", що вони "готові підтримати оборону Ізраїлю".

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Своєю чергою Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що Галлант поінформував Остіна про ситуацію.

"Ми завдали точних ударів по Лівану, щоб запобігти неминучій загрозі громадянам Ізраїлю", – сказав Галлант Остіну.

Близько 100 ізраїльських літаків завдали ударів по більш ніж 40 пускових установках "Хезболли" на півдні Лівану, тоді як "Хезболла" заявила, що запустила безпілотники і понад 320 ракет "Катюша" в напрямку Ізраїлю і вразила 11 військових цілей.

Як зазначили представники угруповання, цей обстріл завершив "першу фазу" її відповіді на вбивство Ізраїлем минулого місяця їхнього командира Фуада Шукра, але повна відповідь займе "деякий час".

Коментуючи ситуацію, що склалася, у Білому домі заявили, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою" викликала побоювання з приводу ширшого регіонального конфлікту, до якого можуть бути залучені як Сполучені Штати, так і Іран.

Раніше повідомляли, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун розпочав неоголошений візит на Близький Схід, щоб обговорити шляхи уникнення нової ескалації на тлі ризику атаки Ірану на Ізраїль.