Глава Пентагона поговорил с министром обороны Израиля о ракетной атаке "Хезболлы"

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галлантом оборону Израиля от нападений поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Пата Райдера, которое приводит AFP.

Как отметил Райдер, Остин в разговоре с Галлантом "подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля от любых нападений со стороны Ирана и его региональных партнеров и приспешников".

Представитель Пентагона добавил в отдельном заявлении, что США "очень четко дали понять", что они "готовы поддержать оборону Израиля".

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В свою очередь Министерство обороны Израиля заявило, что Галлант проинформировал Остина о ситуации.

"Мы нанесли точные удары по Ливану, чтобы предотвратить неизбежную угрозу гражданам Израиля", – сказал Галлант Остину.

Около 100 израильских самолетов нанесли удары по более чем 40 пусковым установкам "Хезболлы" на юге Ливана, тогда как "Хезболла" заявила, что запустила беспилотники и более 320 ракет "Катюша" в направлении Израиля и поразила 11 военных целей.

Как отметили представители иранской группировки, этот обстрел завершил "первую фазу" ее ответа на убийство Израилем в прошлом месяце их командира Фуада Шукра, но полный ответ займет "некоторое время".

Комментируя сложившуюся ситуацию, в Белом доме заявили, что эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлой" вызвала опасения по поводу более широкого регионального конфликта, в который могут быть вовлечены как Соединенные Штаты, так и Иран.

Ранее сообщалось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун начал необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы обсудить пути избежания новой эскалации на фоне риска атаки Ирана на Израиль.