Масштабна пожежа у Познані: двох рятувальників знайшли мертвими

Двоє рятувальників, які зникли безвісти під час гасіння масштабної пожежі у Познані, загинули.

Про це у X (Twitter) написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він назвав загиблих пожежників "справжніми героями" і пообіцяв підтримку їхнім родинам.

"Двоє пожежників загинули сьогодні під час гасіння пожежі в Познані. Вшануйте їхню пам'ять", – зазначив Туск.

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У польському місті Познань близько опівночі стався вибух в багатоквартирному будинку, після якого спалахнула сильна пожежа.

Повідомляли про 14 постраждалих, а також двоє рятувальників зникли безвісти.

Нагадаємо, у п'ятницю внаслідок пожежі в північному сербському місті Новий Сад рано-вранці в п'ятницю загинуло шестеро людей, четверо з яких – діти.