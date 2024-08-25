Масштабна пожежа у Познані: двох рятувальників знайшли мертвими
Новини — Неділя, 25 серпня 2024, 13:03 —
Двоє рятувальників, які зникли безвісти під час гасіння масштабної пожежі у Познані, загинули.
Про це у X (Twitter) написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Він назвав загиблих пожежників "справжніми героями" і пообіцяв підтримку їхнім родинам.
"Двоє пожежників загинули сьогодні під час гасіння пожежі в Познані. Вшануйте їхню пам'ять", – зазначив Туск.
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У польському місті Познань близько опівночі стався вибух в багатоквартирному будинку, після якого спалахнула сильна пожежа.
Повідомляли про 14 постраждалих, а також двоє рятувальників зникли безвісти.
Нагадаємо, у п'ятницю внаслідок пожежі в північному сербському місті Новий Сад рано-вранці в п'ятницю загинуло шестеро людей, четверо з яких – діти.
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