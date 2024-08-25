Масштабный пожар в Познани: двух спасателей нашли мертвыми
Новости — Воскресенье, 25 августа 2024, 13:03 —
Двое спасателей, которые пропали без вести во время тушения масштабного пожара в Познани, погибли.
Об этом в X (Twitter) написал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он назвал погибших пожарных "настоящими героями" и пообещал поддержку их семьям.
"Двое пожарных погибли сегодня во время тушения пожара в Познани. Почтите их память", – отметил Туск.
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В польском городе Познань около полуночи произошел взрыв в многоквартирном доме, после которого вспыхнул сильный пожар.
Сообщалось о 14 пострадавших, а также двое спасателей пропали без вести.
Напомним, в пятницу в результате пожара в северном сербском городе Новый Сад рано утром в пятницу погибли шесть человек, четверо из которых – дети.
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