Масштабный пожар в Познани: двух спасателей нашли мертвыми

Двое спасателей, которые пропали без вести во время тушения масштабного пожара в Познани, погибли.

Об этом в X (Twitter) написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он назвал погибших пожарных "настоящими героями" и пообещал поддержку их семьям.

"Двое пожарных погибли сегодня во время тушения пожара в Познани. Почтите их память", – отметил Туск.

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В польском городе Познань около полуночи произошел взрыв в многоквартирном доме, после которого вспыхнул сильный пожар.

Сообщалось о 14 пострадавших, а также двое спасателей пропали без вести.

Напомним, в пятницу в результате пожара в северном сербском городе Новый Сад рано утром в пятницу погибли шесть человек, четверо из которых – дети.