Внаслідок пожежі на півночі Сербії загинуло шестеро осіб, четверо з них – діти

Внаслідок пожежі в північному сербському місті Новий Сад рано-вранці в п'ятницю загинуло шестеро людей, четверо з яких – діти.

Про це повідомляє AP з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич зазначив, що пожежа в житловому будинку спалахнула близько 3 години ночі.

У заяві міністра йдеться, що попередні висновки свідчать про те, що причиною аварії міг бути електросамокат, який заряджався.

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Очільник МВС розповів, що загиблим дітям було від 2 до 7 років.

Лікар швидкої допомоги повідомив державному телеканалу РТС, що всі жертви вже були мертві, коли медична бригада прибула на місце події.

Напередодні стало відомо, що під час боротьби з лісовою пожежею біля столиці Італії четверо вогнеборців отримали тяжкі опіки.

Також повідомляли, що у німецькому Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.