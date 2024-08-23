Внаслідок пожежі на півночі Сербії загинуло шестеро осіб, четверо з них – діти
Внаслідок пожежі в північному сербському місті Новий Сад рано-вранці в п'ятницю загинуло шестеро людей, четверо з яких – діти.
Про це повідомляє AP з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".
Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич зазначив, що пожежа в житловому будинку спалахнула близько 3 години ночі.
У заяві міністра йдеться, що попередні висновки свідчать про те, що причиною аварії міг бути електросамокат, який заряджався.
Очільник МВС розповів, що загиблим дітям було від 2 до 7 років.
Лікар швидкої допомоги повідомив державному телеканалу РТС, що всі жертви вже були мертві, коли медична бригада прибула на місце події.
Напередодні стало відомо, що під час боротьби з лісовою пожежею біля столиці Італії четверо вогнеборців отримали тяжкі опіки.
Також повідомляли, що у німецькому Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.