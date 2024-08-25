Кампанія Гарріс зібрала $540 млн пожертв

Кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс заявила, що зібрала трохи більше як за місяць 540 мільйонів доларів пожертв на передвиборчу боротьбу з кандидатом від республіканців, колишнім президентом Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Кампанія заявила, що спостерігала сплеск пожертвувань під час Національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго минулого тижня, де Гарріс прийняла номінацію стати кандидаткою у президенти від Демпартії.

"Безпосередньо перед промовою віцепрезидентки Гарріс у четвер ввечері ми офіційно перетнули позначку в 500 мільйонів доларів", – розповіла голова кампанії Джен О'Меллі Діллон.

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"Одразу після її промови ми зафіксували найкращий час збору коштів з моменту запуску кампанії", – додала вона.

Трамп також зарекомендував себе як потужний фандрайзер, але, схоже, Гарріс випередила його у своїй короткій кампанії.

Кампанія Трампа та пов'язані з нею організації оголосили раніше цього місяця, що в липні вони зібрали 138,7 мільйона доларів – менше, ніж Гарріс отримала в перший тиждень своєї кампанії.

Кампанія Трампа повідомила про $327 млн готівкою на початку серпня.

Кампанія Гарріс також стверджує, що вона спостерігала сплеск волонтерської підтримки віцепрезидентки.

Гарріс у вівторок на з’їзді Демократів символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів.

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