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У Польщі вшанували загиблих пожежників: по всій країні лунали сирени

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Новини — Неділя, 25 серпня 2024, 19:46 — Христина Бондарєва

По всій Польщі о 18:00 за місцевим часом у неділю залунали сирени – таким чином пожежники, поліцейські та прикордонники вшанували пам'ять двох вогнеборців, які загинули під час рятувальної операції в Познані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Вєслав Леснякевич висловив співчуття родинам загиблих, підкресливши, що вони були досвідченими рятувальниками. 

"Загинув наш 34-річний колега з 12-річним стажем. У 33-річного колеги зі стажем 11 років залишилися сиротами двоє дітей. Це трагедія для всіх нас. Ці пожежники віддали своє життя, щоб спробувати врятувати інших", – сказав він.

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О 18:00  пожежники, поліцейські та прикордонники синхронно вшанували пам'ять загиблих, увімкнувши сирени на своїх службових авто.

Футболісти та вболівальники познанського "Леха" також віддали шану пожежникам.

У Познані в суботу ввечері сталася пожежа і вибух у багатоквартирному будинку. Під час гасіння 11 пожежників отримали поранення, а двоє вважалися зниклими. До полудня неділі стало відомо, що двоє пожежників загинули.

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Польща інциденти
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