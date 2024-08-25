У Польщі вшанували загиблих пожежників: по всій країні лунали сирени

По всій Польщі о 18:00 за місцевим часом у неділю залунали сирени – таким чином пожежники, поліцейські та прикордонники вшанували пам'ять двох вогнеборців, які загинули під час рятувальної операції в Познані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Вєслав Леснякевич висловив співчуття родинам загиблих, підкресливши, що вони були досвідченими рятувальниками.

"Загинув наш 34-річний колега з 12-річним стажем. У 33-річного колеги зі стажем 11 років залишилися сиротами двоє дітей. Це трагедія для всіх нас. Ці пожежники віддали своє життя, щоб спробувати врятувати інших", – сказав він.

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О 18:00 пожежники, поліцейські та прикордонники синхронно вшанували пам'ять загиблих, увімкнувши сирени на своїх службових авто.

Strażacy, policjanci i strażnicy graniczni oddali hołd poznańskim strażakom, którzy zginęli podczas akcji. pic.twitter.com/4mDATmp7EW – Remiza.pl (@remizacompl) August 25, 2024

Oddajemy honor poległym w Poznaniu strażakom🚨 pic.twitter.com/X2xPgufDXr – Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) August 25, 2024

Футболісти та вболівальники познанського "Леха" також віддали шану пожежникам.

Dzisiaj piłkarze Lech Poznań, a także kibice oddali hołd strażakom, którzy zginęli w dzisiejszym pożarze. Dziękujemy! pic.twitter.com/Pp0DLXoHCe – Remiza.pl (@remizacompl) August 25, 2024

У Познані в суботу ввечері сталася пожежа і вибух у багатоквартирному будинку. Під час гасіння 11 пожежників отримали поранення, а двоє вважалися зниклими. До полудня неділі стало відомо, що двоє пожежників загинули.