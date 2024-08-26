Шольц їде до міста, де стався терористичний напад на фестивалі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок поїде до міста Золінген поблизу Дюссельдорфа, де у п’ятницю на святкуваннях до дня міста стався терористичний напад з ножем, внаслідок якого троє людей загинули.

Про це повідомляє Spigel, пише "Європейська правда".

Федеральний канцлер має відвідати місто вранці у понеділок після 9:30. Він відвідає панахиду за загиблими на місці нападу, а також проведе зустріч з мером міста, його однопартійцем з СДПН, та керівниками служб екстреного реагування, повідомили в офісі канцлера.

Олафа Шольца буде супроводжувати прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрик Вюст, який є представником "ХДС".

Реклама:

Нагадаємо, напад стався увечері 23 серпня під час святкувань до дня міста. Від ножових поранень троє людей загинули на місці і вісім опинились у лікарні.

Нападника затримали два дні потому – у неділю, він виявився мігрантом із Сирії та ймовірним прихильником ІДІЛ.

Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за напад і випустило відео нібито за участі нападника, хоча невідомо, коли воно було записане і чи справді це та особа.

За даними німецької агенції DPA, чоловікові було відмовлено у наданні притулку, і він мав бути депортований минулого року. За словами Герберта Ройля, міністра внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія, де розташований Золінген, Аль-Г. прибув з притулку для біженців у Золінгені.