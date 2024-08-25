У Німеччині назвали ім’я біженця з Сирії, який убив на міському святі трьох людей

У неділю німецька прокуратура оприлюднила ім'я 26-річного сирійця, підозрюваного у скоєнні численних ножових атак у західному місті Золінген, в результаті яких загинуло троє людей і ще вісім отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Підозрюваний – Ісса Аль-Г., його прізвище не називають через німецьке законодавство про захист приватного життя.

Аль-Г. був взятий під варту за підозрою у вбивстві трьох людей і членстві в терористичній "Ісламській державі" (ІД), а також за іншими звинуваченнями.

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ІД взяла на себе відповідальність за п'ятничний напад, заявивши, що це була "помста за мусульман у Палестині та інших країнах". Але угруповання не надало доказів, і перевірити цю заяву неможливо.

Раніше в неділю поліція заявила, що підозрюваний здався правоохоронцям і визнав відповідальність за напад. Spiegel повідомив, що підозрюваний приїхав до Німеччини у 2022 році як біженець і попросив притулку в місті Білефельд.

За даними німецької агенції DPA, чоловікові було відмовлено у наданні притулку, і він мав бути депортований минулого року. За словами Герберта Ройля, міністра внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія, де розташований Золінген, Аль-Г. прибув з притулку для біженців у Золінгені.

Двоє чоловіків, віком 67 і 56 років, і 56-річна жінка були вбиті озброєним ножем нападником під час святкування дня міста Золінгена. Нападник поранив ще вісьмох людей, четверо з яких отримали серйозні поранення.

Німецька влада також затримала 15-річного хлопця за підозрою в тому, що він знав про запланований напад і не повідомив про нього.

На тлі зростання кількості злочинів з використанням ножів у Німеччині віцеканцлер Роберт Габек зажадав посилення законів про носіння ножів після цього нападу.

Інцидент у Золінгені, ймовірно, ще більше розпалить антиімміграційні настрої і ксенофобію в деяких верствах німецького суспільства і, можливо, збільшить підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" напередодні виборів наступного тижня в східних землях Тюрингія і Саксонія, де партія вже користується значною популярністю.