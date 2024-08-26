Шольц едет в город, где произошло террористическое нападение на фестивале

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник поедет в город Золинген вблизи Дюссельдорфа, где в пятницу на празднованиях ко дню города произошло террористическое нападение с ножом, в результате которого три человека погибли.

Об этом сообщает Spigel, пишет "Европейская правда".

Федеральный канцлер должен посетить город утром в понедельник после 9:30. Он посетит панихиду по погибшим на месте нападения, а также проведет встречу с мэром города, его однопартийцем из СДПГ, и руководителями служб экстренного реагирования, сообщили в офисе канцлера.

Олафа Шольца будет сопровождать премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Гендрик Вюст, который является представителем "ХДС".

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Напомним, нападение произошло вечером 23 августа во время празднования ко дню города. От ножевых ранений три человека погибли на месте и восемь оказались в больнице.

Нападавшего задержали два дня спустя – в воскресенье, он оказался мигрантом из Сирии и вероятным сторонником ИГИЛ.

По данным немецкого агентства DPA, мужчине было отказано в предоставлении убежища, и он должен был быть депортирован в прошлом году. По словам Герберта Ройля, министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, где расположен Золинген, Аль-Г. прибыл из приюта для беженцев в Золингене.