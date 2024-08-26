У Німеччині після теракту в Золінгені активізувалися дебати про жорсткішу депортацію

Після нападу з ножем на святкуванні дня міста у Золінгені серед німецьких політиків активізувалися заклики до посилення законів про депортацію у випадку з шукачами притулку, які отримали відмову або можуть бути екстремістами.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Прем’єр землі Північний Рейн-Фестфалія після з’ясування факту, що нападник-сирієць давно мав бути депортований до Болгарії, закликав до службового розслідування у відомствах, від яких це залежало.

"Є дуже багато питань. Тут були залучені багато органів. Усе потрібно прояснити, і потрібно прямо визнати, якщо щось пішло не так", – заявив він.

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Земельний міністр із внутрішніх справ Гебрерт Ройль у телеефірі розповів, що де-факто чоловік не переховувався – його просто не виявилось у притулку для біженців у той день, коли прийшли виконувати рішення про депортацію, але він продовжував там проживати.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц активізував критику Шольца та закликав призупинити прийом біженців з Сирії та Афганістану.

"Після теракту у Золінгені має бути ясно: проблема не у ножах, а у людях, які з ними ходять. У більшості випадків це біженці, і за більшістю нападів – ісламістські мотиви", – заявив він.

"Якщо Золінген не стане для коаліції поворотною точкою – я не знаю, що ще має статися, щоб дехто нарешті прийшов до тями", – сказав Мерц.

Слід ззаначити, що за тиждень у східних землях Саксонія і Тюрингія пройдуть земельні вибори.

Віцеголова фракції "ХДС" Єнс Шпан закликав закрити кордони, щоб зупинити нелегальну міграцію.

"До Німеччини та Європи роками приїздили сотні молодих чоловіків із Сирії та Афганістану. Цьому має настати край", – заявив він.

Водночас лідерка СДПН Саскія Ескен відкинула такі заклики, наголосивши, що це несумісно із законодавством Німечччини та ЄС, проте продовжила, що депортація серйозних злочинців і потенційних терористів однозначно повинна бути можливою.

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер, лідер "ХСС", у телеефірі закликав негайно забезпечити арешт і депортацію підозрілих осіб, особливо з Сирії та Афганістану, та надати правоохоронцям ширші повноваження.

Нагадаємо, у червні після нападу з ножем у місті Мангейм Шольц оголосив, що в країні знову дозволять депортацію до Сирії та Афганістану злочинців і людей, які можуть бути потенційними терористами.

Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр також висловилювався за розширення можливостей силових структур та Федерального офісу кримінальної поліції.

Нагадаємо, напад стався увечері 23 серпня під час святкувань до дня міста. Від ножових поранень троє людей загинули на місці і вісім опинились у лікарні.

Нападника затримали два дні потому – у неділю, він виявився мігрантом із Сирії та ймовірним прихильником ІДІЛ.

Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за напад і випустило відео нібито за участі нападника, хоча невідомо, коли воно було записане і чи справді це та особа.

За даними німецької агенції DPA, чоловікові було відмовлено у наданні притулку, і він мав бути депортований минулого року. За словами Герберта Ройля, міністра внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія, де розташований Золінген, Аль-Г. прибув з притулку для біженців у Золінгені.