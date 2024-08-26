В Германии после теракта в Золингене активизировались дебаты о более жесткой депортации

После нападения с ножом на праздновании дня города в Золингене среди немецких политиков активизировались призывы к ужесточению законов о депортации в случае с искателями убежища, которые могут быть экстремистами.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Премьер земли Северный Рейн-Фестфалия после выяснения факта, что нападающий-сириец давно должен был быть депортирован в Болгарию, призвал к служебному расследованию в ведомствах, от которых это зависело.

"Есть очень много вопросов. Здесь были задействованы многие органы. Все нужно прояснить, и нужно прямо признать, если что-то пошло не так", – заявил он.

Реклама:

Земельный министр по внутренним делам Гебрерт Ройль в телеэфире рассказал, что де-факто мужчина не скрывался – его просто не оказалось в приюте для беженцев в тот день, когда пришли выполнять решение о депортации, но он продолжал там проживать.

Лидер ХДС Фридрих Мерц активизировал критику Шольца и призвал приостановить прием беженцев из Сирии и Афганистана.

"После теракта в Золингене должно быть ясно: проблема не в ножах, а в людях, которые с ними ходят. В большинстве случаев это беженцы, и за большинством нападений – исламистские мотивы", – заявил он.

"Если Золинген не станет для коалиции поворотной точкой – я не знаю, что еще должно произойти, чтобы кое-кто наконец пришел в себя", – сказал Мерц.

Следует отметить, что через неделю в восточных землях Саксония и Тюрингия пройдут земельные выборы.

Вице-председатель фракции "ХДС" Йенс Шпан призвал закрыть границы, чтобы остановить нелегальную миграцию.

"В Германию и Европу годами приезжали сотни молодых мужчин из Сирии и Афганистана. Этому должен наступить конец", – заявил он.

В то же время лидер СДПГ Саския Эскен отвергла такие призывы, подчеркнув, что это несовместимо с законодательством Германии и ЕС, однако продолжила, что депортация серьезных преступников и потенциальных террористов однозначно должна быть возможной.

Премьер Баварии Маркус Зёдер, лидер "ХСС", в телеэфире призвал немедленно обеспечить арест и депортацию подозрительных лиц, особенно из Сирии и Афганистана, и предоставить правоохранителям более широкие полномочия.

Напомним, в июне после нападения с ножом в городе Мангейм Шольц объявил, что в стране снова позволят депортацию в Сирию и Афганистан преступников и людей, которые могут быть потенциальными террористами.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер также высказывался за расширение возможностей силовых структур и Федерального офиса криминальной полиции.

Напомним, нападение произошло вечером 23 августа во время празднования ко дню города. От ножевых ранений три человека погибли на месте и восемь оказались в больнице.

Нападавшего задержали два дня спустя – в воскресенье, он оказался мигрантом из Сирии и вероятным сторонником ИГИЛ.

Террористическая группировка взяла на себя ответственность за нападение и выпустила видео якобы с участием нападавшего, хотя неизвестно, когда оно было записано и действительно ли это тот человек.

По данным немецкого агентства DPA, мужчине было отказано в предоставлении убежища, и он должен был быть депортирован в прошлом году. По словам Герберта Ройля, министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, где расположен Золинген, Аль-Г. прибыл из приюта для беженцев в Золингене.