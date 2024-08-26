У Франції продовжили термін перебування під вартою для Павла Дурова

У Франції правоохоронці продовжили термін утримання під вартою засновника Telegram Павла Дурова, на арешт якого видали ордер на обшук у зв'язку з різними правопорушеннями, пов'язаними з його месенджером.

Про це агентству AFP розповіло джерело, близьке до розслідування, повідомляє "Європейська правда".

За словами іншого джерела, близького до слідства, слідчий суддя Парижа, відповідальний за це судове розслідування, продовжив його поліцейське утримання під вартою в неділю ввечері.

Затримання Дурова можливе максимум 96 годин. Після закінчення цього терміну він може бути звільнений або постати перед цим суддею для висунення обвинувачення.

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У неділю прокуратура Парижа відмовилася надавати будь-яку інформацію "на даному етапі, оскільки справа перебуває на стадії розслідування".

"Управління по боротьбі з насильством щодо неповнолітніх (Ofmin) видало ордер на обшук Павла Дурова в попередньому розслідуванні злочинів, починаючи від шахрайства і закінчуючи торгівлею наркотиками, кібербулінгом, організованою злочинністю, виправданням тероризму і шахрайством", – пояснило одне з джерел.

Дурова звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання його месенджера підписниками, зокрема, через відсутність модерації та співпраці зі слідством.

Французькі слідчі були здивовані тим, що Дуров, знаючи, що його розшукують у Франції, все одно вирішив приїхати до Парижа.

"Можливо, через почуття безкарності", – припустило одне з джерел, близьких до справи.

Французькі ЗМІ повідомили, що у Франції у суботу увечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Французькі слідчі вважають, що відсутність модерації у Telegram, відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також пропоновані месенджером інструменти, такі як одноразовий номер, криптовалюти тощо, роблять Дурова співучасником наркоторгівлі, злочинів на грунті педофілії і шахрайства.

Нагадаємо, раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС.