Во Франции продлили срок пребывания под стражей для основателя Telegram

Во Франции правоохранители продлили срок содержания под стражей основателя Telegram Павла Дурова, на арест которого выдали ордер на обыск в связи с различными правонарушениями, связанными с его мессенджером.

Об этом агентству AFP рассказал источник, близкий к расследованию, сообщает "Европейская правда".

По словам другого источника, близкого к следствию, следственный судья Парижа, ответственный за это судебное расследование, продолжил его полицейское содержание под стражей в воскресенье вечером.

Задержание Дурова возможно максимум 96 часов. По истечении этого срока он может быть освобожден или предстать перед этим судьей для предъявления обвинения.

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В воскресенье прокуратура Парижа отказалась предоставлять какую-либо информацию "на данном этапе, поскольку дело находится на стадии расследования".

"Управление по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (Ofmin) выдало ордер на обыск Павла Дурова в предварительном расследовании преступлений, начиная от мошенничества и заканчивая торговлей наркотиками, кибербуллингом, организованной преступностью, оправданием терроризма и мошенничеством", – пояснил один из источников.

Дурова обвиняют в том, что он не принял меры против преступного использования его мессенджера подписчиками, в частности, из-за отсутствия модерации и сотрудничества со следствием.

Французские следователи были удивлены тем, что Дуров, зная, что его разыскивают во Франции, все равно решил приехать в Париж.

"Возможно, из-за чувства безнаказанности", – предположил один из источников, близких к делу.

Французские СМИ сообщили, что во Франции в субботу вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Французские следователи считают, что отсутствие модерации в Telegram, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, а также предлагаемые мессенджером инструменты, такие как одноразовый номер, криптовалюты и т.д., делают Дурова соучастником наркоторговли, преступлений на почве педофилии и мошенничества.

Напомним, ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.