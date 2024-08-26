Глава МЗС Фінляндії: Найбільша загроза для Росії – це вона сама

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що найбільшою загрозою для Росії, яка шукає ворогів на Заході, є вона сама.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це Валтонен сказала на щорічній зустрічі найвищих посадовців Фінляндії з послами країни у Гельсінкі.

"Найбільша загроза для Росії – це сама Росія і її уявлення про себе", – зазначила вона.

Міністерка вказала на те, що Росія бачить перешкодою для себе свободу інших народів і країн вирішувати за себе.

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"Фінляндія не є загрозою для Росії, і Росія – не наш ворог. Але нашими "супротивниками" є воєнні дії Росії проти України, протиправні спроби експансії і її прагнення вирішувати там, де за міжнародним правом ці рішення мають ухвалювати інші", – наголосила Валтонен.

Нагадаємо, на початку літа фінські ЗМІ повідомляли, що Росія попри вступ Фінляндії у НАТО і свої погрози з цього приводу перекинула більшість військ з-під її кордону на війну проти України.

Нещодавно у Фінляндії через чергові перешкоди сигналу GPS не зміг приземлитися рейс, що летів з Гельсінкі до східного міста Йоенсуу, що неподалік від кордону з РФ.

На початку травня МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з почастішанням збоїв у роботі GPS.