У Фінляндії внутрішній рейс не зміг приземлитись через перебої з GPS

У Фінляндії через перешкоди сигналу GPS не зміг приземлитися рейс, що летів з Гельсінкі до міста Йоенсуу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

На сайті Flightradar24, що відстежує авіаперельоти, було видно, що літак кружляв над Йоенсуу, після чого повернувся в аеропорт Гельсінкі-Вантаа.

Також було скасовано ранковий зворотний рейс із Йоенсуу до Гельсінкі.

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У пресслужбі Finnair повідомили агентству STT, що на борту був 21 пасажир, яких перенаправили на інший рейс.

"Протягом літа подібні інциденти були й раніше", – прокоментувала Марі Канерва, голова відділу зв'язків із громадськістю Finnair.

Це вже не перший подібний інцидент у регіоні за останній час. У травні через аналогічну проблему Finnair призупиняла рейси до естонського Тарту.

Цього разу джерело перешкод встановити не вдалося, але Агентство транспорту і зв'язку Traficom у травні зазначало, що за GPS-перешкодами у Фінляндії стоїть Росія.

На початку травня МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з почастішанням збоїв у роботі GPS.