Представника РФ викликали до МЗС Естонії через збої в роботі GPS

У середу, 8 травня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ Ленара Салімулліна у зв'язку з почастішанням збоїв у роботі GPS.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що втручання Росії в супутникову навігацію з часом посилилось і воно сильно впливає на цивільну авіацію.

"Своєю діяльністю Росія порушує правила радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU), згідно з якими заборонено створювати такого роду перешкоди, ми передали це повідомлення і тимчасовому повіреному у справах РФ", – зазначив він.

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Тсахкна також назвав російське втручання в роботу GPS "одним з елементів гібридної діяльності".

На думку очільника МЗС, придушенням сигналу GPS Росія завдала серйозної шкоди авіасполученню в Балтійському регіоні.

Міністр говорив про небезпеку глушіння сигналу GPS з представниками країн-членів ЄС і союзниками по НАТО, а минулого тижня це питання було порушено Північноатлантичною радою.

Нагадаємо, фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom раніше заявило, що глушіння сигналів GPS над Балтійським морем "найімовірніше" є побічним ефектом боротьби Росії з безпілотниками.

Перед цим країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.