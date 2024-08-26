Лідери правих прийшли на зустріч з Макроном у рамках консультацій щодо призначення прем’єра

Президент Франції Емманюель Макрон продовжив консультації з політсилами перед призначенням прем’єр-міністра та провів зустріч з лідерами ультраправого "Нацоб’єднання".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

У понеділок вранці до Єлисейського палацу прийшли неформальна лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен і голова політсили Жордан Барделла.

У спілкуванні з пресою після розмови з Макроном Ле Пен заявила, що її політсила блокуватиме призначення уряду "лівих", навіть якщо до нього не увійдуть представники "Нескореної Франції".

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"У будь-якому разі вийде так, що керувати будуть "Нескорена Франція" і Меланшон", – сказала Ле Пен.

Після них до президента вирушив лідер "Республіканців" Ерік Сіотті.

Перед тим Макрон зустрічався зі спікеркою Національної асамблеї Яель Брон-Піве, а увечері зустрінеться з президентом Сенату Жераром Ляршером.

Нагадаємо, президент Франції почав консультації з політичними партіями щодо призначення прем’єра у п’ятницю, 23 липня.

Лівий блок "Новий народний фронт" хоче, щоб прем'єр-міністром стала маловідома держслужбовиця Люсі Касте. Однак 37-річна економістка вважається малоймовірною кандидаткою на посаду прем'єр-міністра від президента.

Касте заявила, що вибір Макроном іншого прем'єр-міністра буде сигналом про те, що він не дослухався до вимог виборців про зміну політичного курсу.

Жодна партійна група не має достатньої кількості місць для абсолютної більшості у Національній асамблеї (289 голосів).

За конституцією Макрон не може розпустити парламент до наступного літа, тому аналітики вважають, що він, швидше за все, призначить прем'єр-міністром когось, хто мав би найкращі шанси знайти спільну мову між партіями.

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