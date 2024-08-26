Лидеры правых пришли на встречу с Макроном в рамках консультаций по назначению премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжил консультации с политсилами перед назначением премьер-министра и провел встречу с лидерами ультраправого "Нацобъединения".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В понедельник утром в Елисейский дворец пришли неформальный лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен и председатель политсилы Жордан Барделла.

В общении с прессой после разговора с Макроном Ле Пен заявила, что ее политсила будет блокировать назначение правительства "левых", даже если в него не войдут представители "Непокоренной Франции".

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"В любом случае получится так, что руководить будут "Непокоренная Франция" и Меланшон", – сказала Ле Пен.

После них к президенту отправился лидер "Республиканцев" Эрик Сиотти.

Перед тем Макрон встречался со спикером Национальной ассамблеи Яэль Брон-Пиве, а вечером встретится с президентом Сената Жераром Ляршером.

Напомним, президент Франции начал консультации с политическими партиями относительно назначения премьера в пятницу, 23 июля.

Левый блок "Новый народный фронт" хочет, чтобы премьер-министром стала малоизвестная госслужащая Люси Касте. Однако 37-летняя экономистка считается маловероятным кандидатом на должность премьер-министра от президента.

Касте заявила, что выбор Макроном другого премьер-министра будет сигналом о том, что он не прислушался к требованиям избирателей об изменении политического курса.

Ни одна партийная группа не имеет достаточного количества мест для абсолютного большинства в Национальной ассамблее (289 голосов).

По конституции Макрон не может распустить парламент до следующего лета, поэтому аналитики считают, что он, скорее всего, назначит премьер-министром кого-то, кто имел бы лучшие шансы найти общий язык между партиями.

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