Макрон почав консультації з політичними партіями щодо нового прем’єра

Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю зустрівся з лідерами лівих сил, починаючи переговори з метою сформувати наступний уряд після липневих виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Лівий чотирипартійний "Новий народний фронт" хоче, щоб прем'єр-міністром стала маловідома держслужбовиця Люсі Касте. Однак 37-річна економістка вважається малоймовірною кандидаткою на посаду прем'єр-міністра від президента.

Єлисейський палац заявив напередодні п'ятничних переговорів, що Макрон "на боці французів" і "волі їхнього голосу". За словами президентських посадовців, прем’єр-міністру необхідна велика і стабільна більшість, аби він не був повалений першим же вотумом недовіри.

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Прибувши на переговори з президентом, Касте заявила, що лідери лівих сил прийшли, щоб нагадати Макрону про "повагу до результатів виборів" і необхідність "вивести країну з паралічу, в який вона занурилася".

Якщо ж Макрон вирішить призначити іншого прем'єр-міністра, Касте попередила, що це буде сигналом того, що він не прислухався до вимог виборців про зміну політичного курсу.

Після переговорів з лівим альянсом Макрон зустрінеться з партіями, що входять до його власного альянсу, а потім з лідерами правих республіканців.

У понеділок він поговорить з лідерами ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен і Жорданом Барделлою, а також з Еріком Чіотті, який очолює групу республіканців, що відкололися від решти партії перед виборами.

Жодна партійна група не має достатньої кількості місць, щоб набрати 289 голосів, необхідних для абсолютної більшості в Національній асамблеї Франції.

За конституцією Макрон не може розпустити парламент до наступного літа, тому аналітики вважають, що він, швидше за все, призначить прем'єр-міністром фігуру, яка матиме найкращі шанси знайти спільну мову між партіями.

У листі до французького народу минулого місяця він заявив, що виборці висловили своє прагнення до змін і широкої політичної єдності.

Макрон поки що не дав жодних вказівок на те, кого він може підтримати на посаду прем’єра.

У серпні очільник французького уряду Габріель Атталь запропонував політичним силам у Національній асамблеї – окрім ультралівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного об’єднання" – створити широку коаліцію.

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