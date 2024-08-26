У Данії попередили про зсуви піску на узбережжі після того, як присипало двох дітей

Влада Данії закликала людей бути обережнішими вздовж узбережжя країни через сильні дощі після того, як на вихідних двох хлопчиків із Німеччини засипало піском.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Напередодні, 25 серпня, німецькі хлопчики віком 9 і 12 років опинились під піском, коли грали на піщаному насипі в Північній Ютландії.

Діти провели під піском до 40 хвилин, поки люди на пляжі намагалися їх відкопати. Їх доставили в лікарню у критичному стані.

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На південному заході Ютландії того ж дня стався ще один подібний інцидент: хлопчик потрапив під пісок, але його швидко витягли і він залишився неушкодженим.

"Закликаємо вас бути обережними в районі піщаних насипів після вчорашніх зсувів на західному узбережжі", – заявили у службі з надзвичайних ситуацій Північної Ютландії.

Там закликали людей дотримуватися визначених шляхів, пильно наглядати за дітьми, не підніматися на круті піщані насипи й не копати там ями.

Влада південно-західної Ютландії своєю чергою заявила, що зсуви піску пов’язані із сильними дощами, які пройшли в регіоні в останні дні.

Нагадаємо, у червні неподалік австрійського міста Грац зсув ґрунту накрив родину з дітьми, яка йшла під пагорбом, внаслідок нещасного випадку загинув 5-річний хлопчик.